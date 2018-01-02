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Otomobil alacaklara müjde!

Otomobil alacaklara müjde! 2018 yılının ilk resmi gazetesinde yayınlanan bilgiye göre 13 Bin TL’ye varan ÖTV indirimi yapıldı.

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2018’de zam beklenen fakat satışlardaki düşüşler nedeni ile Bakanlar Kurulu’nun da gündeminde yer alan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) 2018 yılının ilk gününde düzenleme haberi verildi. Aracın vergisiz fiyatına göre hesaplanacak olan ÖTV tutarlarında yüzde 14’lük artış yapıldı. Böylece araçların vergisiz fiyatlarındaki yükseliş ÖTV’nin yükselmesine neden olmadı.

 

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