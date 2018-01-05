Otomobil Distribütörlerinin ödül gecesi düzenlendi

Otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri” çekişmeli bir ödül töreniyle seçildi. Bu yıl 8. kez düzenlenen gecede, yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüle layık görüldü. 4 Ocak 2018 gecesi Raffles İstanbul’da gerçekleşen törene, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Sektörün “En”lerinin belirlendiği, Gladyatör Ödülleri Gecesi bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu.

“Otomotiv sektörü, ekonomiye değer katan lokomotif olmayı sürdürüyor”

Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün dinamizmi sayesinde 2017 yılını iyi bir sonuçla tamamladıklarını söyledi:

“Sektörümüzün dinamizminin sonucu olarak satış, üretim ve ihracat anlamında iyi bir yılı geride bıraktık. 2017 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 956 bin 194 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 722 bin 759 adedini (Yüzde 4.52 azalarak) otomobil, 233 bin 435 adedini ise (Yüzde 2,93 artarak) hafif ticari araç satışları oluşturdu. Her sene toplam pazarı hesaplarken ağır vasıta satışlarını da ekliyoruz. Henüz resmi olmamakla birlikte ağır vasıta satışını da eklediğimizde toplam otomotiv pazarının 980 bin adede yaklaştığını görüyoruz.

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Televizyon Uygulaması: Ford “Ticarette Farklı Olmak Bir Başka-Yeni Ford Tourneo Courier Blackline”

Yılın Gazete Uygulaması: JEEP “Otobüs Kamyon JEEP Bip”

Yılın Radyo Uygulaması: Volkswagen “Volkswagen Binek Araç Tiguan Yolda”

Yılın Fuar Standı Uygulaması: Hyundai “Autoshow 2017”

Yılın Dergi Uygulaması: Opel “Mokka X”

Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Toyota “Toyota Interaktif Showroom”

Yılın Outdoor Uygulaması: Renault “Renault-Nişantaşı City’s”

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Fiat “Fiat Motor Sporları: Egea Seni Piste Çağırıyor”

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Doğuş Otomotiv “Türkiye’nin İlk Trafik Güvenliği Jingle’ı”

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota “Toyota Hybrid”

Yılın Basın Lansmanı: Mercedes-Benz E Serisi

Yılın Basın Lansmanı: Volkswagen Polo

Yılın En Dijital Markası (Vodafone): Ford

Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz 50’inci Yıl Etkinliği