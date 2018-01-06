Otomobil lideri Renault oldu!

Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2017 yılında toplam pazarda 178 bin 646 satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 18,7 pay aldı. Bu rakamlar,Renault Grubu’nun Türkiye’de bugüne kadar elde ettiği rekor satış adedini ifade ediyor.

Renault, 2017 yılında 18. kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazarliderliğini elde etti.* Marka, binek+hafif ticari araç pazarından 130 bin 276 adet satış rakamı ile yüzde 13,6 pay aldı. Renault, binek otomobil pazarında ise 113 bin 454 adet satış adedi ve yüzde 15,7 pazar payına ulaşarak 18. kez binek otomobil pazar lideri oldu.

Türkiye’nin en çok satılan modelleri sıralamasında, ikinci ve üçüncü sırada Oyak Renault’da üretilen Renault modelleri yer alıyor. Megane Sedan 39 bin 272 adet ile 2. sırada yer alırken, Clio HB 31 bin 265 adet ile 3. sırada yer alıyor. Renault Megane Sedan, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından 2017’de “Türkiye’de Yılın Otomobili“ seçilmişti. Renault’nun bu satış performansı ile binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 67.4 olarak gerçekleşti. Renault’nun toplam pazar liderliğine binek modellerin yanı sıra hafif ticari modeli Kangoo Ailesi’nin de önemli katkısı oldu. Kangoo Ailesi, satış rakamında yüzde 19 artış ile 10 bin 651 satış adedi elde etti. Renault hafif ticari araç pazarında geçen yıla göre 0,6 artış ile yüzde 7,2 pay aldı.

Türkiye, 2017 yılında Renault Grubu’nun (Renault+Dacia) 5. büyük pazarı konumunda yer alıyor. Gerçekleştirdiği bu performans ile Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ardından gelen Türkiye, Avrupa dışındaki pazarlar arasında en güçlü ve önemli ülke konumunda yer alıyor.

Dacia ise 48 bin 370 satış adedi ve yüzde 5,1 pazar payı ile rekor sonuçlar elde etti.2017 yılını, toplam pazarda markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek 6. sırada tamamladı. Dacia, 2017 yılında, Duster modeli ile Türkiye’nin en çok tercih edilen 4x4 markası oldu. Duster ise gerçekleştirdiği 16 bin 963 adet satış ile Türkiye pazarının en çok satılan 4x4 modeli oldu.