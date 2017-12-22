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Otomotiv devi üretimini arttırdı

Amerikan otomobil devi yüksek talep nedeniyle üretimini arttırdı.

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Ford’un ülkemizdeki düşük satışlarına rağmen, Avrupa’da satış rekorları kıran modeli Fiesta, satış rekorları kırmaya devam ediyor. Avrupa’dan gelen yoğun talep nedeniyle üretim kapasitesini arttıran marka, vardiya sürelerini arttırmış ve Cumartesi günlerine de ekstra bir vardiya koymuş. Bu sayede yılın en çok satan otomobili ünvanına sahip olan Fiesta, daha da fazla satış yapmayı başaracak. Günlük 1500 araç üretimi hedefini bu sayede tutturan marka, ülkemizde de Titanyum, ST-Line, Vignale ve Active versiyonları ile satılıyor.
 
 
 

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