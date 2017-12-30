Otomotiv devinden rekor!

Otomotiv dünyasının en büyük markalarından olan Volkswagen, yeni modelleri ile birlikte üretim rekoru kırmayı başardı. Geçtiğimiz hafta 6 milyonuncu aracını üreten Volkswagen, T-Roc, Tiguan Allspace, Atlas gibi modellerin desteğini de bu sayıya ulaşırken aldı. Fakat güncel modelleri bu başarının en üstünde yer alıyor. Passat, Golf, Jetta, Passat modelleri ve Çin pazarı için üretilen Santana modeli, en çok üretilen modeller oldu. Gelecek yıl bu sayıyı daha da yukarıya çekmeyi hedefleyen marka, üreteceği elektrikli otomobiller ile bu sayıyı yukarıya çekmekte hiç zorlanmayacaktır.