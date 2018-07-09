Otomotivde kampanya yarışı

ÇÖZÜM ARAYIŞI

Türkiye’de 2018’in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 9,82 azalarak 275 bin 870, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18,64 gerileyerek 77 bin 478 olarak gerçekleşti. Pazardaki daralmaya karşı markalar, temmuz ayında aralarında hurda teşvikine ek olarak gerçekleştirdikleri indirim veya 40 bin liraya kadar 15 ay vadeli faizsiz finansman imkanının da yer aldığı kampanyalar hazırladı.

Hyundai

HyundaI’de temmuz ayında 7 bin 500 liraya varan indirim, yüzde 0,99 faiz oranı ve 10 bin liraya varan hurda indirimden oluşan bir kampanya yer alıyor.7 bin 500 lira tutarındaki indirim yalnızca 2018 model yılı Tucson 1.6 GDi Elite ve Tucson 1.6 T-GDi Elite Plus 4x4 versiyonlarında uygulanıyor. Kampanyada nakit indirimi ve kredi imkanından birlikte faydalanılabiliyor.Yüzde 0,99 faizli kredi kampanyaları ise i20 modellerinde 20 bin lira 15 ay, Elantra, i30 ve Tucson modellerinde 50 bin lira 12 ay olarak kullanılabiliyor.

Renault

Renault, temmuz ayında hurda araç teşvikine ek olarak Symbol’de 7 bin lira, Clio ve Kangoo’da ise 5 bin liralık indirim sağlıyor. Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 60 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Renault hafif ticari modellerinde de maksimum 30 bin lira kredi için 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Binek modellerde maksimum 40 lira kredi ve 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz imkanı yer alıyor. Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,69 faizle sağlanıyor. 150 bin lira kredi ise 48 aya kadar yüzde 1,79 faizle sunuluyor. Ayrıca Renault Finans üzerinden yapılan binek perakende satın alımlarında bin lira indirim yapılıyor.

Nissan

NIssan, Qashqai’yi yüzde 1,29 faiz ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin liraya kadar finansman desteğiyle sunuyor. X-Trail ise Qashqai ile aynı vade ve faiz oranıyla birlikte 70 bin liraya kadar finansman desteğiyle satın alınabiliyor. X-Trail, ayrıca 3 bin lira farkla 7 koltuklu versiyonuyla Nissan yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.Nissan Juke almak isteyenlere de peşin indiriminin yanı sıra 48 bin liraya varan finansman desteği sağlanıyor. Juke, mevcut Nissan sahipleri ve onların birinci derecede yakınlarına temmuz ayına özel yüzde 2 özel indirimle satılıyor.Nissan Micra 5 bin 400 liraya varan peşin alım indirimi veya 30 bin liraya varan finansman desteğiyle sunulurken, Navara’da 50 bin liraya varan finansman desteği sağlanıyor. Fiat FIat, temmuz ayında devreye aldığı Süper Teşvik Kampanyası’nda 15 bin liraya varan fiyat avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında, Egea Ailesi ve Fiat Panda, 10 bin liralık hurda teşvikinin yanında 5 bin liralık ek indirim fırsatıyla satılıyor. Ayrıca Egea Ailesi modelleri, ayda 999 liradan başlayan taksitlerle ve 20 bin liraya 20 ay vadeyle 0,99 faizli kredi seçeneğiyle alınabiliyor. Fiat 500 Ailesinde sunulan avantajlar kapsamında, 500X modelinde Konfor ve Premium paket ile metalik renk fiyat farkı alınmıyor. 2018 model 500L ve 500L Wagon modellerinde ise opsiyonel olarak sunulan açılır cam tavan, panoramik cam tavan, görüş paketi ve stil paketi donanımları hediye ediliyor. Dacia DacIa’da hurda teşvikine ek olarak Sandero ve Dokker alımlarında 5 bin liralık indirim sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 49 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Dacia’nın hafif ticari araç modeli Dokker’da maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vadeli yüzde sıfır faiz imkanı da bulunuyor. Binek modellerde ise maksimum 40 bin lira kredi ve 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor. Citroen: