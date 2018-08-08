Otonom otomobiller bir fanteziden ibaret!

İngiltere’de yapılan Motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Derneği Zirvesi’nde konuşan Ian Robertson, BMW’nin otonom otomobiller konusunda öncü olduğunu vurguladı, ancak kazaların ve yapılacak olan hataların bir makineye bırakılmasının ahlaki olarak kabul edilemeyeceğini söyledi. “Bir otomobilin bir yaşlıya ya da bir çocuğa çarpmak zorunda kaldığı bir senaryo düşünün, bizler yanlışlıkla birinin ölümüne neden olurken bile vicdani kararlar verebiliyoruz. Fakat bir robot insanların bu vicdani duygularına sahip olamaz. İşte bu nedenle otonom otomobilleri yollarda görmek bir fantezi olacak.

BMW’nin 1000 km’lik rutin yolculuk yapan 40’dan fazla otonom aracı var. Bu testler mükemmel geçse de test mühendislerimizin araçlara ortalama 3 kez müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü verilen kararlar insan düşüncesi kadar kusursuz olamıyor. Biz bu araçları geliştirirken mümkün olan tüm senaryoları çalışıyoruz. Fakat insan beyni ve hayat bizim çok üzerimizde. Bizler otonom bir otomobilde arka koltukta dahi otursak, bir kaza anında istemsizce tepkiler verebiliyoruz. Bunu kırmak ise neredeyse imkansız. Şehir içlerinde olan senaryolar ise oldukça fazla ve bazıları hiç yaşanmasını dahi tahmin etmediğiniz olaylar. Bu nedenle otonom otomobiller şehir içleri yerine bu sisteme uygun tasarlanan otoyollarda aktif olarak kullanılabilir diyen Robertson, hayatımızdaki otomobillerde direksiyonda her zaman bir sürücü bulunacak diyerek geleceğin aslında günümüz olduğunu söylemiş oldu.