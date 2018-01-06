Otonom Sürüş nedir?

Farklı Otonom seviyeleri nedir?

Son birkaç yıldır, otomobil markaları özerk seviye terimini kullanmaya başladı. Günümüzde ise bu kelimeyi en çok Audi A8 modelinin tanıtımında 3. Seviye Otonom ile daha sık duyduk. Bu otonom seviyeleri ne yazık ki hiçbir yerde açıklanmıyor. Bizlerde otomobil severler için otonom seviyelerini ne olduğunu ve neyi anlattığını sizlere açıkladık.

Seviye 1: Elektroniğe yeni giriş.

Otomotiv Mühendisleri topluluğu bir Otonom sözlüğü oluşturdu. En temel tip olan seviye 1, birçok sensörün ve uzaklık radarının devrede olduğu fakat sorumluluğun neredeyse tamamın sürücüde olduğu sistemdir. Bu sistem 1990’ların sonunda Mercedes, radar sistemi tarafından yönetilen hız sabitleme sistemi ile başladı. Honda ise 2008 yılında bu sisteme şerit takip sistemi sistemi ekleyerek satışa sundu.

Ne zaman? 1990’ların başında.

Kapsamları: Şeritte kalma yardımı, radarlı hız sabitleme.

Kim sürüyor? Asıl kontrol sürücüde.

Seviye 2: Mikroçipler ve daha fazla seviye kontrolü

2. Seviye Otonom sisteminde bilgisayarlara çok daha fazla iş düşmektedir. Birçok kaynaktan gelen veriyi işleyen bilgisayarlar, hız ve yönlendirme sistemleri için oldukça hızlı ve zekidir. Mercedes bu sistemi ilk defa 4 yıl önce tanıttığı S-Serisi’nde kullandı. Bu seviyede aracın sistemleri, gaz ve fren sistemini tamamen devralır, direksiyon idaresinin de kolay yönlerini kendisi yapar. Ama asla kendi kendine bir yere ulaşamaz ve her zaman sürücü yardımına ihtiyacı vardır.

Ne zaman? Günümüzde

Kapsamları: Şerit değiştirme, kendi kendine park ve direksiyon kontrolü

Kim sürüyor? Çoğunlukla insan kontrolünde.

Seviye 3: Otomobilin patron olması

Yüksek otonom seviyesindeki araçlar yakında yollarda olacak. Otomobil Mühendisleri Topluluğu, Seviye 3’ü şartlı otonom olarak adlandırıyor. Sizin normal bir otomobil kullanıyor gibi olmanızı sağlayan bu sistem, tamamen kendi kendine de gidebiliyor. Fakat bu süreçte direksiyon başında olmanız zorunlu. Bu sistem aracın neredeyse hiçbir koşulda kaza yapmamasını sağlamak üzere var. Nasıl mı? Harita, güncel trafik durumu, radarlar, kameralar, sensörler ve diğer araçlardan gelen verileri işleyen sistem, günümüzdeki araçlardan daha hızlı ve daha yüksek işlem kapasitesine sahip işlemcilere sahip olacak. Günümüz için öndeki araçla 2 sn’lik bir boşluk bırakmak normal iken gelecekte o aracın ne yapacağı ön görülebilecek.

Ne zaman? Tahmini olarak 2019-2020 yılında

Kapsamları: Yeni nesil sensörler ve bilgisayarlar ile sürücüz otomobile ilk adım.

Kim sürüyor? Çoğunlukla araç fakat sürücü direksiyon başında olmalıdır.

Seviye 4: Sürücüleri arka koltuğa alalım

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde karşımıza çıkacak olan bu seviye, gelişmiş harita modellemeleri, araçtan araca iletişim sistemleri gibi sistemler sayesinde şehirlerde araç sürmek tarihe karışacak ve araç sizin istediğiniz konuma gidecek. Bunun için ön koltukta oturmaya ihtiyacınız da olmayacak. Bu sistemlerin genellikle şehir içlerinde kullanılacağını söyleyen uzmanlar, 2021 yılında bu araçları yollarda göreceğimizi de söylüyorlar.

Ne zaman? Önümüzdeki 10 yıl içerisinde

Kapsamları: Sürücüz araçlar, araç paylaşımları.

Kim sürüyor? Araç kendini kullanıyor.

Seviye 5: Siz isteyin o yapsın.

Seviye 4 ile 5 arasında aslında büyük bir fark bulunmuyor. Bütün iş araç tarafından yapılıyor. Fakat burada sistem değişiyor. Direksiyon kayboluyor ve herkes karşılıklı olarak oturuyor. Bu sayede araçlar içerisinde olabildiğince konforlu seyahat edebiliyorsunuz. Bu da aradaki farkın ortaya çıkmasını sağlıyor. Seviye 4’te direksiyon yerinde dururken, Seviye 5’te direksiyon yok oluyor ve isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor.

Ne zaman? Seviye 4 ile birlikte yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde.

Kapsamları: Robotik taksiler.

Kim sürüyor? Opsiyonel direksiyon