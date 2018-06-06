Otopratik’ten Bayram seyahatinde yola çıkacaklara tüyolar

Brisa’nın hızlı ve güvenilir araç bakımı anlayışıyla oluşturduğu Otopratik, Ramazan Bayramı döneminde emniyetli ve konforlu yolculuklar için araç sahiplerini araçlarının bakımı konusunda uyarırken, sürücülerin yola çıkmadan önce alacakları basit önlemlerle kazaları büyük oranda önleyebileceklerine değiniyor. Otopratik ayrıca, araçların ve lastiklerin düzenli olarak uzmanlar tarafından bakıma alınmasının sürüş deneyimini emniyetli ve konforlu bir hale getireceğini belirtiyor.

Otopratik emniyetli sürüş için araç ve lastik bakımının ipuçlarını açıklıyor

Otopratik, araç sahiplerinin yolculuğa çıkmadan önce basit önlemlerle emniyetli bir sürüş gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. Bununla birlikte lastiklere ve araca düzenli olarak bir uzman tarafından bakım yapılması da hem ürün ömrünü uzatıyor hem de emniyetli bir sürüş deneyimini güvence altına alıyor.

Araç sahiplerinin alması gereken önlemler: