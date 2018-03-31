Oyak Renault’dan 33 milyon Avro’luk yeni yatırım

Oyak Renault, 33 milyon Avro yatırım yaparak inşa ettiği yüksek hızlı yeni pres hattının açılışını çalışanları ile kutladı. Yeni pres hattı açılış törenine, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Oyak Renault yöneticileri, proje ekipleri ve tedarikçiler katıldı.

Sac parça üretim kapasitesinde 2 kat artış

Yeni pres hattı açılışında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, devreye aldıkları yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını vurguladı. Başeğmez, “Yeni pres hattımızın sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde büyük sac parça üretim kapasitemizi neredeyse 2 katına çıkarttık. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları devam eden yatırımları, şirketlerinden ve Renault markasından gurur duyan çalışanlarının 50 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübesi ile ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.

Yeni Pres Hattı’nın özellikleri: