Özbaylar Petrol, Mercedes-Benz yıldızından vazgeçmiyor

018 yılına hızlı bir başlangıç yapan Mercedes-Benz Türk, uzun zamandır işbirliği içerisinde olduğu Özbaylar Petrol ile filo teslimatlarına bir yenisini daha ekledi. Mercedes-Benz Türk, akaryakıt, inşaat, hafriyat ve gıda alanlarında hizmet veren İstanbul merkezli Özbaylar Petrol’e yaptığı 150 adetlik Arocs 4142 K, Arocs 4145 K, Arocs 3342 K ve Actros 1842 aracın satışı nedeni ile Sakıp Sabancı Müzesi’nde bulunan etkinlik merkezi The Seed’de teslimat töreni düzenledi. Özbaylar Petrol, Mercedes-Benz yıldızlarına sahip 150 adet yeni aracını inşaat alanında kullanacak.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı ev sahipliği yaparken, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Otomotiv Anadolu Şube Genel Müdürü Serkan Açar, Satış Müdürü Murat Yerli, Özbaylar Petrol’den Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özbay ve Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Arslan katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır törende araçların üretimini gerçekleştiren Aksaray Kamyon Fabrikası’na ve araçların güçlü özelliklerine vurgu yaparak konuşmasında: “Mercedes-Benz Türk olarak 2018 yılına hızlı bir giriş yaparak filo teslimatlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye’de üretilen her 3 kamyondan 2’si Mercedes-Benz yıldızını taşıyor. Bu araçlarımız 1.800 kişilik bir ekibin görev yaptığı Aksaray Kamyon Fabrikamızda üretiliyor. Uluslararası standartlarda üretim yapılan Aksaray Fabrikası’na yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün ürün yelpazemizi daha güçlü, daha ekonomik ve daha ergonomik araçlarla güncelliyoruz. İhracatını da yaptığımız bu araçlar Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. İnşaat sektöründe Mercedes-Benz markalı kamyonlar bunun en güzel göstergesidir. Bugün sektörünün en güçlü şirketlerinden olan Özbaylar Petrol’e 2010 senesinden beri toplamda 667 adet araç teslimatı gerçekleştirdik. Kendilerinin filosunda bulunan yıldızlı araçlar ve uzun zamandır süre gelen iş birliğimiz bizleri son derece gururlandırıyor. Özbaylar Petrol’le iş ortaklığımızın önümüzdeki dönemlerde artarak devam etmesini diliyoruz. 150 araçlık bu teslimatta emeği geçen tüm ekibime, Gülsoy Otomotiv Anadolu Şube, Hastalya Antalya ve Gelecek Otomotiv’e ayrıca teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Otomotiv Anadolu Şube Genel Müdürü Serkan Açar ise törende yaptığı konuşmada; “Gülsoy Otomotiv Anadolu Şube olarak, bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 150 adet aracın satışının gerçekleşmesinde katkımız olduğu için son derece mutluyuz. Mercedes-Benz Actros ve Arocs araçlarımız müşterisine sadece kalite, düşük yakıt ekonomisi değil aynı zamanda yüksek ikinci el satış değeri de sunuyor. Mercedes-Benz marka kamyonların pazarda fark yarattığı şüphesiz. Yeni araçlarının Özbaylar Petrol’e hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.” dedi.

Özbaylar Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özbay: “İlk olarak gösterdikleri ilgi için Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Anadolu Şube’ye ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkür etmek istiyorum. Özbaylar Petrol olarak, filomuzu genişletirken tercihimizi yine Mercedes-Benz yıldızından yana kullanarak 150 adet Actros ve Arocs araç satın aldık. Mercedes-Benz marka araçlar; yakıt ekonomisinde avantajlı olmaları, düşük emisyon değerlerine sahip olmaları, standart olarak sunduğu güvenlik donanımlarıyla fark yaratmaları ve güçlü olmaları sebebiyle her zamanki gibi tercih sebebimiz oldu. Mercedes-Benz Türk’le uzun yıllardır süregelen bu güzel işbirliğinin devamını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.