Petlas bayramda yol güvenliğine destek veriyor

Ülkemizde pek çok kişi, Kurban Bayramı nedeniyle aile ziyaretleri ve tatil için yollara çıkmaya hazırlanırken; Türkiye’nin lastiği Petlas, yolculukların güvenli ve keyifli geçmesi için kontrol hizmeti sunuyor. Petlas, tatil yollarının kesişme noktaları olan İstanbul çıkışı (Kurtköy), Balıkesir ve Afyon’da, sürüş güvenliği için lastik kontrol ve bilgilendirme istasyonları oluşturdu.

Yol güvenliğinin önemine dikkat çeken Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Öncelikle tüm halkımıza, aileleri ve sevdikleri ile hayırlı bir bayram diliyoruz. Bayramda çıkılan yolculukların huzurlu, güvenli ve keyifli geçmesi için lastik kontrol istasyonları oluşturduk. Bayram öncesinde bu istasyonlarımızda, lastik şişirme basıncı, diş derinliği, hasar ve aşınma kontrolü yapılacak ve eksikse hava basıncı tamamlanacak. Sürücüler, güvenli sürüş için lastiğin önemi konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca güvenli lastik kullanımı için hazırlanan kontrol ve bilgi föylerimiz dağıtılacak” dedi.

Petlas’ın lastik güvenliği için oluşturduğu kontrol ve bilgilendirme istasyonları, 16 Ağustos günü Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisleri, 17 Ağustos günü Balıkesir Susurluk Dinlenme Tesisleri ve 18 Ağustos günü de Afyon İkbal Dinlenme Tesisleri’nde bayram tatili yolculuğuna çıkan sürücülere hizmet verecek. Üç istasyonda 1,500 aracın lastik kontrolü yapılması ve sürücülerin bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Sürüş Güvenliği Lastikten Başlar

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, bayram seyahatinde yol güvenliği için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da bilgi verdi.

Güvenli bir sürüş için, araç lastiklerinin büyük önem taşıdığını belirten Erkal Özürün, 4 temel konuda uyarılarda bulundu “Aracınıza ve mevsime uygun lastik kullanın, şişirme basıncını önerilen seviyede tutun ve aşınma hasar halinde lastiklerinizi değiştirin” dedi.