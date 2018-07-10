Peugeot, Alcantara detaylara sahip yeni bir çanta serisi lanse etti

Peugeot, sekiz adet çanta ve deri ürün modelinden oluşan tamamen yeni bir koleksiyon satışa sunuyor. Koleksiyonda farklı kullanım amacına yönelik farklı boyda ürün yer alıyor. Trolley tipi seyahat çantası (tekerlekli) özellikle uçaklı yolculuklarda hayatı kolaylaştırıyor. El tipi hafta sonu çantası ve küçük temizlik ve bakım çantası çok sayıda bölmeden oluşan kullanışlı yapısıyla daha çok uzun soluklu yolculukları hedefliyor. Son derece ince ve trolley tipi evrak çantaları 17 inçlik dizüstü bilgisayarlara uygun boyutu ile iş gezileri için ideal bir yapı sunarken, cüzdan, kartvizitlik ve anahtarlık ise aksesuarlarıyla kullanıcının günlük yaşantısına zarif bir dokunuş kazandırıyor.

Peugeot Design Lab tasarımcıları, çanta ve aksesuar koleksiyonunu özellikle Yeni Peugeot 508 için tasarladı. Çanta koleksiyonu deriyi ve dikişli Alcantara®'yı bir arada kullanan GT ve GT Line donanım versiyonlarının döşemelerini yansıtıyor. İtalyan şirket Alcantara tarafından üretilen lüks malzeme şıklık ve zarafetin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor. Dayanıklı ve çok yönlü kullanım özelliğine sahip bu malzeme benzersiz bir his veriyor.

Yeni koleksiyon, Peugeot’nun zaten var olan çanta ve deri aksesuar ürün gamını daha da genişletiyor. Heyecan uyandıran çizgiler, markanın tasarımlarıyla araçlar dışındaki alanları çeşitlendirme çabalarını yansıtıyor. Yeni çanta koleksiyonu online mağazada 35 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.