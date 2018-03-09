Peugeot, müşteri deneyimini “En Başarılı Yöneten Marka” ödülünü aldı

Türkiye’nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek yarışması olan A.C.E. Awards ile 19 sektörde müşteri deneyimini

en iyi yöneten markaları ödüllendiren sikayetvar.com, yapılan 400 bin anketten elde edilen veriler doğrultusunda “En iyi müşteri deneyimi yaşatan firma” olarak Peugeot Türkiye’yi seçti. Yapılan ankette müşterilerin şikayetleri, memnuniyet oranları, teşekkür oranı ve müşterilerin marka ile devam etme istekleri ön plana çıkıyor.

Bir çok firma arasında şikayetleri en etkin çözüme ulaştıran, yüksek müşteri sadakatine sahip olan Peugeot Türkiye “Peugeot Türkiye olarak, müşteri memnuniyetini tüm çalışmalarımızın merkezine koyarak şikâyetleri etkin ve doğru yöneterek marka imajı, müşteri sadakati, tavsiye etme ve kalite algısını daha üst düzeylere çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın müşterilerimiz tarafından böylesine anlamlı ödüller ile taçlandırılmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz.” açıklamasını yaptı.