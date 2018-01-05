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Peugeot’tan süper hızlı otomobil!

Peugeot, 308 modeli üzerinde geliştirdiği araç ile yüksek hızlara çıkmakta hiç zorlanmıyor.

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Peugeot 208 Racing Cup ve Peugeot 308 Racing Cup’ın bir üst basamağını oluşturan yeni Peugeot 308 TCR, Peugeot Sport’un sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi gözler önüne seriyor ve markanın ürün çeşitliliğini daha da arttırıyor.
 

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