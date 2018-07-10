Pirelli'nin ağır sanayi markası Prometeon, lastik profesörleri yetiştiriyor

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi Prometeon, Türkiye’de lastik konusundaki uzmanlığını ProCampus eğitim merkezi ile tüm sektörle paylaşıyor.

Lastiğe dokunan herkese ulaşarak lastik konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerine değinen Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak “Lastik bakım ve kullanımını içeren temel lastik eğitiminden müşteri memnuniyetine kadar pek çok eğitim veren akademimiz ProCampus ile 2018’de filoları ve kamyoncu duraklarını ziyaret ederek 3 bine yakın sürücüye 2 saatlik eğitimler vermeyi hedefledik. Bu kapsamda filoların sürücülerine yönelik tasarladığımız ‘Lastiğin Bakımı ve Kullanımı’ eğitiminin ilkini Denizli’nin önde gelen filolarından Akça Beton’da gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Araç sürücülerinin yanı sıra filo yöneticilerinin de katıldığı eğitim Prometeon Türkiye Eğitim Müdürü Nusret Efe tarafından gerçekleştirildi. 120 sürücü ve filo yöneticileriyle birlikte gerçekleşen eğitimde; lastiğin fonksiyonları, araç lastik ilişkisi, araç mekaniği, depolama yöntemleri, doğru lastik bakımı ve kullanımı, sürücülerin araç ve lastik kullanımındaki rolü konularına yer verildi.