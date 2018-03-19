Porsche 718 gündelik hayatın spor otomobili

Porsche’nin, 1958-1962 yılları arasında ürettiği ve tasarımı, teknolojisiyle spor otomobil kavramına anlam katan Porsche 718’den esinlenerek 718 Cayman ve 718 Boxster isimlerini alan sporcu modelleri, performansın, günlük kullanım kolaylığı bileşiminin en iyi örneklerinden birini oluşturuyor.

İki modelde de kullanılan turboşarjlı 2.0 litre hacimli 4 silindirli motorlar 300 HP güç üretiyor. Motorlar, PDK’li ve tercihe bağlı Spor Krono Paketiyle donatılmış her iki modeli de sıfırdan 100 km/saat hıza 4,7 saniyede ulaştırıyor.

Çevikliği artırmak için şasiye sportif ayar

718 Boxster, sürüş dinamikleri açısından orijinal 718’in izinden gidiyor. Otomobilin ayarlanan şasisi, viraj performansını artırıyor. Elektromekanik fren sistemi de 718 Boxster’i hem pistlerde hem de gündelik trafikte çok daha kolay fren yapılabilir ve çok daha çevik hale getiriyor. 718 Boxster modeli, Boxster S ve Boxster GTS versiyonları ile satın alınabiliyor.

718 Cayman tasarımı

718 Cayman ise, teknolojinin yanı sıra tasarım açısından da geniş kapsamlı gelişmeler gösteriyor. Önde ve yanlardaki belirgin hava girişleri otomobile dinamik bir görünüm sağlarken, sivri burnu da atletik bir hava katıyor. Daha geniş olan soğutma hava girişleri ve entegre LED gündüz ışıklarına sahip bi-xenon farların tasarımları, 718 Cayman’ın ön bölümünü tamamlıyor. Dört noktalı gündüz farları olan LED farlar opsiyon olarak sunuluyor.

İç kısım: Porsche İletişim Yönetimi standart

Hem 718 Boxster’da hem de 718 Cayman’da, sürücüleri, 718 kokpitte kontrol paneli gibi öğelerle geliştirilen alışılmış Porsche iç ortamı bekliyor. Porsche İletişim Yönetimi (PCM), iki modelde de, Connect modülü, akıllı telefonlar için USB girişi, Apple CarPlay ve Porsche Car Connect gibi özel eklentiler içeriyor.

Türkiye’de 718 modelleri 114.500 Euro’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.