Porsche Taycan'ın özellikleri ortaya çıktı

Tek şarjla 500 kilometre mesafe kat etme yeteneğine sahip olan Porsche Taycan, saatte 100 kilometre hıza 3.5 saniyenin altında ulaşabiliyor. 200 kilometre hıza ise 12 saniyenin altında çıkılabiliyor. 600 beygir güç ise sürekli olarak uyarılan senkron motor çifti ile üretiliyor.

Motorlar yüksek enerji yoğunluğunu sürekli güçlü performans ve maksimum verimlilikle birleştiriyor. Ayrıca, bu motorların LeMans yarışını kazandıran 919 Hybrid yarış otomobili için geliştirilmiş aynı tip motorlar olduğu vurgulanıyor. Taycan’ın dört tekerden çekiş özelliğine sahip olduğunu da paylaşalım.

Tüm prototip Taycan otomobillerin 40 kişilik bir uzman grubu tarafından üretildiğine dikkat çeken Porsche, tam olarak kaç adet prototip ürettiklerini belirtmiyor. Öte yandan, bugüne kadar bu prototiplerden üçünün öne çıktığı ifade ediliyor.

Porsche, Taycan’ın pistler için hazır olacağının altını çizmiş durumda. Elektrik motorlarının kompakt olması için de tellerin dikdörtgen biçiminde olacağı söyleniyor. Batarya her biri yaklaşık 4V değerinde 800 V’a ulaşan 400 hücre kullanıyor. Motorların ağırlık tasarrufu, menzil ve performans için de ince kablolamaya ihtiyaç duyduğu verilen bilgiler arasında.