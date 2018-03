Prometeon Türkiye, ürün ve hizmetleri ile 3 milyar TL tasarruf vadediyor

Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye, 2017 yılını değerlendirmek ve 2018 yılı hedeflerini paylaşmak üzere düzenlediği toplantıda filolara yönelik geliştirdiği ProTruck hizmetlerini tanıttı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, Prometeon Lastik Grubu (Prometeon Tyre Group) ve Türkiye’nin grup içerisindeki konumu hakkında bilgiler verdi. Günvaran, 160 ülkede 7.300 çalışanı ve yaklaşık 1,2 milyar Euro cirosu bulunan Prometeon’un dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi olması ile diğer lastik üreticilerinden ayrıştığına ve bu konuda uzmanlaştığına değindi.

Prometeon Türkiye’nin pazar payı ve büyüme rakamları tarafında yakaladığı başarılarla grup içerisinde geldiği konuma dikkat çeken Alp Günvaran, “Prometeon Türkiye, Prometeon dünyası içinde bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi. Dünyadaki 4 ana bölgeden birinin yönetim üssü olarak bugün 75 ülkenin, 2 fabrikanın ve 3250 çalışanın sorumluluğunu üstleniyoruz. Öte yandan Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri de Türkiye’de yer alıyor. Kocaeli’deki fabrikamız, 1960’ta kurulan ilk lastik fabrikası olması, Türkiye’deki ilk lastiği üretmesi ve sektörünün ilk Ar-Ge sertifikasına sahip olması gibi pek çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor. 800 bin adetlik yıllık üretim kapasitemizle ve 2000 çalışanımızla, ihracat gücümüzle ekonomiye ve istihdama sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

2017’de pazarın üzerinde büyüdüklerine değinen Günvaran “2017 sonunda %21’i aşan pazar payına ulaştık. Bu büyümede ürün ve hizmet yaklaşımımız büyük öneme sahip. Diğer yandan Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründe en çok tercih edilen Pirelli marka ticari lastikler oldu. %25 pay ile liderliğe oturduk. Sürüş güvenliğinin simgesi ön aks lastiklerde de %23 pazar payı ile yine liderliğe sahibiz” dedi.

Gelecek dönem hedefleri hakkında da bilgi veren Günvaran “Önünüzdeki 5 yıla iddialı hedeflerle giriyoruz. Hedefimiz ürünlerimizle, hizmetlerimizle ve müşterilere sunduğumuz deneyimle pazar liderliği. Önümüzdeki dönemde portföyümüzü genişletecek ve markamıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Hedefimize ulaşmada özellikle filolara yönelik geliştirdiğimiz çözümler önemli rol oynayacak. 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiğimiz hizmetlerimizi ProTruck markası altında topladık. Amacımız premium marka Pirelli ticari lastiklerimizle beraber sunduğumuz hizmetlerle müşterilerin lastiklerinden en yüksek verimi almalarına destek olmak ve ana işlerine odaklanmalarını sağlamak” dedi.

Türkiye’deki her bir kamyonun ProTruck hizmetinden faydalanması yaklaşık 3 milyar TL’lik tasarruf ile ekonomiye katkı sağlar.

ProTruck çatısı altında sunulan hizmetlerle sağlanan tasarruf hakkında da bilgi veren Alp Günvaran “TÜİK verilerine göre Türkiye’deki ticari araç parkının büyüklüğü 1 milyon adet. Tüm bu araçlar ProTruck hizmetlerinden faydalansalar sadece yakıttan 1,36 milyar TL’lik tasarruf sağlanabilir. Ayrıca lastik bakım, kaplama ve ürün etiket tasarrufları ile bu rakam yaklaşık 3 Milyar TL’ye ulaşabilir. Yapılacak bu tasarruf hem Türkiye ekonomisine hem de filolaların maliyetlerine önemli katkı sağlar. Prometeon Türkiye olarak Pirelli marka ticari lastiklerimiz ve ProTruck hizmetlerimizle ticari araç başına yıllık 3 bin TL’lik tasarruf vadediyoruz” dedi.

Filolar İçin Bir Numaralı Maliyet Yakıt, İki Numara İse Lastik

Toplantıda ProTruck hizmetlerinin detaylarını aktaran Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, ProTruck hizmetlerini tasarlarken lastiğin yaşam döngüsündeki maliyet yaratan önemli alanlara odaklandıklarını belirterek şunları kaydetti; “Filoların maliyetlerine baktığımızda ilk sırada yakıtın, ikinci sırada lastiğin yer aldığını biliyoruz. Prometeon Türkiye olarak müşterilerimize lastiği aldıkları andan itibaren tasarruf sağlıyoruz. Çünkü biz müşterilerimize premium kalitede Pirelli marka ticari lastikler sunuyoruz. ProTruck hizmetlerimizi tasarlarken de ürünün bakım anından yenilenen ömrüne, sürüşten hurdaya çıkmasına kadar lastiğin yaşam döngüsünde maliyet oluşturan tüm anlara ve lastiğin yakıta olan etkisini nasıl minimize edeceğimize odaklandık”.

2017’de pek çok filo yöneticisi ve sürücüyle görüşerek 150 bin lastiğe dokunduklarını kaydeden Şenocak “Etiket değerlerine ve kaplamaya çok önem veriyoruz ve bu alanda oldukça iyi bir pozisyona sahibiz. Bunun yanı sıra hava basıncının lastiğin ömrüne ve yakıt tasarrufuna olan büyük etkisinin farkında olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve otomatik hava ölçüm-tamamlama hizmeti sunuyoruz. 13 FleetMobile mobil bakım servisimizle 2017 yılında 150 bin kilometre yol yaptık ve 40 şehirde 150 bin lastiğin bakımını gerçekleştirdik. Biz ProTruck hizmetlerimizle müşterilerimizin istediği her yerdeyiz. Müşterimizin kendi lastiğini yönetmesine imkan sağladığımız istasyonlara da sahibiz. Bir filo benim garajımda kendi kademem olsun der ise lastik uzmanından bakım aletlerine kadar kalıcı FleetCube istasyonları kurarak müşterimizin filosundaki araçların zamanını da etkin yönetmelerine imkan sunuyoruz. Kurduğumuz dijital filo yönetim sistemi ile müşterilerimizin filolarındaki her bir aracın her bir lastiğini yönetebilmesini sağlıyoruz” dedi.

Premium Markamızla Tasarruf Vadediyoruz

Performans karşılaştırma endeksine ve AB lastik etiketlerine göre Pirelli ticari lastikler kullanıcılarına ürünün araca montajından itibaren tasarruf sağlamaya başlıyor. Öte yandan lastiğe çoklu ömür kazandıran kaplama markası Novateck %40 fiyatına yeni lastik performansı sunuyor. Novateck kullanıcının alıştığı ve tercih ettiği desende yeniden kaplanabilme özelliği ile de avantaj sağlıyor.

Lastiğin havasına iyi bakıyoruz

Prometeon ProTruck kapsamındaki ProCorner hizmeti ile benzin istasyonlarında, kamyon kooperatiflerinde ve filoların kendi garajlarında sadece 3 dakikada lastiğin hava basıncını ölçüp otomatik olarak tamamlıyor.

Hem mobil hem yerinde servis sunuyoruz

FleetMobile mobil bakım servisi sektörde en hızlı büyüyen mobil servis ağı olarak 2017’de 13 aracıyla 150 bin kilometre yol yaparak 40 şehirde 150 bin lastiğe dokundu. 2018’de 25 araç ile 250 bin lastiğe dokunmayı hedefleyen FleetMobile gezici bir araç içinde, müşterinin lokasyonuna periyodik ziyaretler gerçekleştirerek lastik inceleme, hurdalık analizi, raporlama ve lastik bakımı hizmetlerini sunuyor. Fleet Mobile hem ölçüm hem de hava basıncına ilişkin tamamlamayı aynı anda yapması itibarıyla sektörde bir ilk.

Kendi garajında bakım hizmetini tercih edebilecek filolar için geliştirilmiş olan FleetCube hizmeti ise pratik bir çözüm vadediyor. Prometeon tarafından eğitilmiş bir uzman lastik bakımında bir lastik bayiinden alınabilecek tüm hizmetleri müşterinin garajında, 14 m2’lik bir konteynerde sunuyor. Bu sayede iş verimliliği de maksimize ediliyor.

Diğer yandan tüm Türkiye’de 2 saat içinde ticari yol yardım ve sektörde bir ilk olan ağır vasıta çekici servisi olan Pro7/24, ProTruck çatısı altında sunulmaya başlıyor.

Müşterilerimiz lastiği mobilden yönetiyor

Lastiğin takibini araç ve araçtaki her bir lastik bazında yapmaya imkan sunan FleetManagement sistemi sayesinde filolar ve kullanıcılar sürüş verimliliğinin analizini yapabiliyorlar. 360 derece maliyet analizini mümkün kılan sistemin en önemli özelliği dijital sistemler sayesinde lastiğin mobilden yönetilebilmesi ve çok detaylı anlık raporlar sunması.

Lastik Profesörleri Yetiştiriyoruz

Prometeon Türkiye, ProCampus yapılanması kapsamında çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve sürücülere sene içerisinde çeşitli eğitimler vererek sektöre “Lastik Profesörleri” yetiştiriyor. Lastik bakım ve kullanımını içeren temel lastik eğitiminden müşteri memnuniyetine kadar pek çok eğitim veren ProCampus 2018’de filoları ve kamyoncu duraklarını ziyaret ederek 3 bine yakın sürücüye 2 saatlik eğitimler verecek. Verilecek eğitimler ile hedef lastiğe dokunan herkese ulaşarak bu konudaki farkındalığı artırmak.