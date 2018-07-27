Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Ralli heyecanı Finlandiya’da devam ediyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan 1.5 aylık bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta sonu Finlandiya’da gerçekleştirilecek sezonun sekizinci yarışı öncesi pilotlar genel klasmanında ilk iki sırada Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier yer alıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı, bu hafta sonu Finlandiya’da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 23 etap üzerinden 1427 kilometre yol katedecek. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Finlandiya Rallisi’nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull.TV üzerinden de takip edilebilecek. 
 
Şu ana kadar düzenlenen yedi yarışta genel klasmanda 149 puanla lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, İsveç, Portekiz ve Sardunya’da zafere ulaştı. Son 5 yılın dünya şampiyonu bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier de Monte Carlo, Meksika ve Korsika’yı kazandı. Arjantin’de kazanan ise Ott Tanak olmuştu. Finlandiya Rallisi öncesi lider Neuville’i, 27 puan geriden Ogier ve 77 puanlı Tanak takip ediyor. 
 
Marmaris’e iki yarış kaldı
 
Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanı bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek. Finlandiya ve Almanya’daki yarışların ardından Marmaris, 13-16 Eylül tarihleri arasında bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Öğrenciler istedi, hükümet yaptı

Öğrenciler istedi, hükümet yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA