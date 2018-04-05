Renault, 2018 yılının ilk çeyreğinde pazar lideri oldu

2017 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Megane Sedan, 9 bin 98 satış adedi ile Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli oldu.

Megane Sedan, Symbol, Clio HB, Clio ST ve Captur modelleri kendi segmentlerinde lider konumda bulunuyor.

Dacia markası, toplam pazardan elde ettiği 4,2 pay ile marka sıralamasında 7. Sırada yer alıyor. Duster ve Lodgy kendi segmentlerinde lider konumda.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Renault Grubu markaları ile yılın ilk çeyreğinde 29 bin 268 satış kaydederek toplam pazardan 18,5 pay elde ettik. Renault olarak 2017 yılında elde ettiğimiz toplam pazar liderliğini, ilk çeyrekte de korumanın gururunu yaşıyoruz. Megane Sedan’ın Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını yeniden elde etmesinden de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Yeni Duster ve diğer modelleri ile Dacia, marka sıralamasında yükselmeye bu yıl da devam edecek.” dedi.

Renault, ilk çeyreği toplam pazar lideri olarak tamamladı. Gerçekleştirdiği 22 bin 542 satış adedi ile pazardan yüzde 14,2 pay elde etti. Binek otomobil pazarında da marka, kaydettiği 20 bin 150 adet satış ve 16,5 pay ile 19. yılda da liderliğini sürdürdü.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından 2017’de “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Megane Sedan, 9 bin 98 satış adedi ile yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olarak yer alıyor.

Megane Sedan’ın yanı sıra Symbol, Clio HB, Clio Sport Tourer ve Captur modelleri, bu dönemde kendi segmentlerinde (C1, B1, B2, B3, B7) lider konumda bulunuyor.

Dacia, marka sıralamasında 7. sırada

Dacia markası, binek+hafif ticari araç pazarında kaydettiği 6 bin 726 satış adedi ve 4,2 pay ile 7. marka konumunda yer alıyor.

Mart 2018’de Türkiye lansmanı gerçekleştirilen Yeni Duster, C SUV segment lideri, Lodgy ise C4 segment lideri olarak yer alıyor.