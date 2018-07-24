Renault F1 pilotu Nico’dan sezonun en iyi performansı

Carloz Sainz ise son 10’a girmek için kıyasıya bir mücadele vermesine rağmen almış olduğu on saniyelik ceza nedeniyle yarışı 12’inci olarak tamamladı. Takım, Markalar Şampiyonası’nda 4’üncü sırada kalmaya devam ederek en yakın rakipleri ile arasındaki puan farkını da açtı.

Yarışı 5’nci sırada tamamlayan Nico Hülkenberg, ‘’Bugün almış olduğum sonuçtan çok memnunum. Yarışın ilk bölümü heyecan verici değildi ve sonlara doğru başlayan yağmur planlarımızı bozdu. Pistte kalabilmek zordu ancak zorlu koşullarda mücadele etmeyi seviyorum ve bu durumu lehimize çevirmeyi başardım. Takım için aldığımız bu puanlar çok önemli. Bu sezonun en iyi sonucunu elde ettik. Doğru kararlar vererek hak ederek 5’inciliği elde ettik.’’ dedi.

8’inci sıradan başladığı yarışı 12’inci tamamlayan Carlos Sainz, ‘Benim için zorlu bir yarıştı. İyi bir çıkış yaptık ancak yağmurun başlaması ile pist kayganlaştı. Zamanlama konusunda biraz şanssızdık. Lastik değişimi için Vettel kaza yapmadan önceki turda durmam gerekti. Son 10 içinde yarışı tamamladık ancak aldığım ceza nedeniyle puan alma şansını kaçırdık. Benim için bu biraz hayal kırıklığı oldu.’’ dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul “Hockenheim'da harika bir kalabalığın karşısında hareketli bir yarış oldu. Nico bu şartlara daha iyi uyum sağlayarak motivasyonunu artırdı ve karşılığını aldı. Nico’nun mühendisi Mark Slade ve takımın tamamı koşullara hakim olma konusunda harika bir iş çıkardı ve doğru kararlar alarak bunları en doğru şekilde uyguladı. Carlos da iyi bir başlangıç, iyi bir ivme ve benzer stoplarla Nico ile aynı karede yer alabilirdi ancak işler istediği gibi gitmedi. Ayrıca yarış sonrasında verilen 10 saniye cezası ile 2 sıra kaybettik. Bu yarış tekrar gösterdi ki McLaren, Force India ve Haas ile aramızda çok yakın bir rekabet var. Rekabeti yüksek, heyecan verici 10 yarış daha bizi bekliyor. ” dedi.