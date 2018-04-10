Renault Formula 1'in ikinci yarışından puanla evine döndü

Yedinci sırada başladığı yarışı altıncı sırada tamamlayarak takımına puan kazandıran Nico Hülkenberg, ‘’Bugünkü yarıştan maksimum verim elde etmiş olmamız bizim için artı puan. Oldukça yoğun bir yarış oldu ve orta sıralardaki araçlar birbirine çok yakındı. Bir taraftan yakıt tasarrufu yaparken diğer yandan da diğer araçlarla yarışmaya odaklandık ve bunu başardığımızı düşünüyorum. ’’ dedi.

Yarışı on birinci sırada noktalayan Carlos Sainz ise, ‘’Yıpranmış yumuşak lastiklere ve çok fazla yakıt tasarrufu yapmak zorunda kalmama rağmen yarışı tamamlamayı başardım. Başlangıçta yarışı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Fazla spin atmış olmam yarışı zora soktu. Dürüst olmak gerekirse zor bir gün oldu. Çin’de yeniden puan sıralamasına girmek için elimizden geleni yapacağız.’’ dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul, yaptığı açıklamada ‘’Çok harektli bir yarış oldu. Nico harika bir yarış çıkarsa da iyi bir sonuç alamadık. Carlos ise elinden geleni yapmış olsa da kötü başlangıcın sonucunu yaşadı ve puan sıralamasının dışında kaldı. Yakıt tasarrufu yapmak zorunda kalması ile birlikte daha üst sıralara çıkması zorlaştı. Sıralama turlarında hızlıydık ve aracın performans seviyesini düşünürsek, daha iyi yerlerde olmamız ve daha etkili yarışlar çıkarmamız gerekiyor. Nico’nun altıncı sırayı elde etmesi sayesinde takımlar sıralamasında hedeflediğimiz toplam puanı elde ettik ancak özellikle yumuşak lastiklerle hızımız çok iyi değildi. Bunu analiz etmeli, nedenini anlamalı ve en kısa süre içinde eksiklerimizi gidermeliyiz.’’ dedi.