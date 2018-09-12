Renault Kadjar, Mercedes’inde kullandığı 1.3 litrelik motor seçeneğini kullacak

2015 yılında Nissan Qashqai’nin alt yapısında ilk defa yollara çıkan Kadjar, 3 yılın ardından ufak değişiklikler ile kendini yeniliklere uydurmaya çalışacak. Bu yeniliklerin en başında ise Mercedes ile birlikte geliştirilen 1.3 litrelik motor var. Hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneği ile alınabilen bu motor, 140 ve 160 beygir güç üretecekler. Ülkemizde çok sevilen ve ekonomik olması ile ön plana çıkan 1.5 dCi motor ise NOx emisyonları düşürülecek şekilde tekrardan şekillendi ve Blue dCi adı ile satışa sunulacak. 110 ve 130 beygirlik iki seçeneğe sahip olan bu motor, bu yenilenmenin ardından 115 ve 150 beygirlik seçeneklere kavuştu. Renault, müşterinin çoğunun Kadjar’ı tasarımı nedeniyle aldığını ve bu nedenle tasarımda büyük değişiklikler yapmadıklarını söyledi. Dış tasarımda ince değişiklere sahip olan Kadjar, C şekilli gündüz farlarını mevcut tasarımında devam ettiriyor. Yuvarlak sis farları ise yerini kare olanlara bırakmış durumda. Aracın renk paletinde ise gri, mavi ve yeşil tonları eklenirken, 17 ve 19 inçlik jantların tasarımları da elden geçirilmiş.

Aracın içerisinde ise büyük bir değişiklik yok. Artan malzeme kalitesi, tekrardan tasarlanan kapı döşemeleri ve daha büyük saklama gözleri Kadjar’ın iç mekandaki değişikliklerinden. Multimedya sisteminde ise değişiklik ile Android Auto ve Apple Car Play sistemi sunan otomobil, arka koltuklarda iki adet USB portu sunuyor. En yüksek donanım olacak olan Black Edition’da Alcantara döşemeler sunacak olan otomobilin özellikleri önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak.