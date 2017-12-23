Renault yeni CEO arıyor!

Fransız gazete Les Echos’un haberine göre Renault, 13 yıldır CEO pozisyonunda görev alan Carlos Ghosn’un yerine geçmesi için birini arıyor.

İdeal kişiyi bulmak için işe alım uzmanlarını görevlendiren Renault yönetim kurulu, bu adayı ilk başta şirket içerisinden bulmayı hedefliyor fakat uygun olması durumunda dışarıdan gelen adayları da değerlendirmeye alacak. Uzun ve karmaşık olan bu süreç için bazı kişilerin isimleri anılmaya başladı.

Renault, şu anda yönetim kurulu başkanı ve CEO olan Carlos Ghosn’un yenrini doldurabilecek kişiyi Şubat ayında seçerek Mayıs ayında duyuru yapmak istiyor. Fransız marka, Ghosn’un görevlerini azaltarak onu yönetim kurulunda tutmak istiyor. Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının Fransa kolunda yer alacak olan yeni CEO’nun Japon markalara uyumlu olması gerekiyor. Bu yükün azalması ile Ghosn, üç markanın da yönetim kurulunda yer alacak fakat dikkatini Mitsubishi’ye çevirecek.

2001 yılından 2017 yılına kadar Nissan’ın CEO’u da olan Ghosn, görevini Nisan ayında Hiroto Saikawa’ya devretmişti. Çok sıkı çalışan ve Nissan’ı iflastan kurtaran yönetici, dünyanın en çok kazanan ve en başarılı otomotiv yöneticileri arasında yer alıyor.

(motor1.com)