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Romanya’daki 18 metre otobüs ihalesinin tek kazananı Karsan oldu

Türkiye’de ürettiği araçları dünyanın dört bir yanına ihraç eden Karsan, Romanya’nın Sibiu Belediyesi tarafından açılan 18 metrelik otobüs ihalesini kazandı.

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Karsan, yüzde 5 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus (IIA) lisansı ile Bursa’da üretimini gerçekleştirdiği Menarinibus markalı otobüsleri yurt dışına ihraç etmeyi sürdürüyor. Yerli üretici Karsan son olarak, Romanya’nın Sibiu Belediyesi tarafından açılan 18 metrelik otobüs ihalesinden başarıyla ayrılan marka oldu. İhale kapsamında 17 adet Menarinibus Citymood marka otobüs teslimatı için imzalar atıldı. Romanya’da düzenlenen imza töreninde Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan İhracat Yöneticisi Emre Hür, Karsan Endüstriyel Satışlar Müdürü Hakan Öztaş, Tursib Genel Koordinatörü Dan Caprariu ve Sibiu Belediyesi temsilcileri hazır bulundu. 
 
İmzalanan anlaşma kapsamında 17 adet Menarinibus Citymood’un Ekim ayına kadar Sibiu Belediyesi’ne teslim edileceğini dile getiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Karsan markalı yerli araçlarımızın yanında ortağı olduğumuz IIA adına Menarinibus markalı  otobüslerin ihracatına hız kesmeden devam ediyoruz. Sibiu Belediyesi’ne teslim edeceğimiz 18 metrelik körüklü Menarinibus Citymood, Türkiye pazarında da tercih edilen, üstün tasarımı, teknolojik özellikleri ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkatleri çeken bir model. İmzalanan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu. 
 

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