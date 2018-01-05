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Subaru sahiplerine müjde

2018 yılı boyunca Subaru yetkili servislerinde büyük indirim.

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Subaru yetkili servislerinde 2018 yılı boyunca sürecek özel bir kampanya devreye alındı. 3 yaş ve üzeri araçlara uygulanacak olan kampanya kapsamında çeşitli oranlarda indirimler sağlanıyor. Kampanya dahilinde, periyodik bakımda kullanılan yedek parçalarda ve işçiliklerinde yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişen bakım indirimleri sunuluyor. 
 
İndirim oranı, 4 ve 5 yaşındaki 2013 ve 2014 model Subaru modellerinde yüzde 15, 5 yaş ve üzeri 2012 ve daha eski Subaru modellerinde ise yüzde 20 olarak uygulanıyor.

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