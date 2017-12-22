Subaru'ya güvenlik ödülü

Subaru, Amerikan Karayolları Güvenliği Sigorta Enstitüsü’nün her yıl açıkladığı TOP SAFETY PICK+ (TSP+) ödüllerinde, daha önce yeni Subaru XV (Crosstrek) ve WRX modelleri ile ulaştığı başarıyı, Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerinde de sürdürdü. Böylece Subaru, toplam 6 farklı modeliyle IIHS’nin 2018 Top Safety Pick (TSP) yani “En Güvenli Seçim” kategorisinde büyük ödülleri topladı. Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight’a sahip olan Subaru yeni XV (Crosstrek), WRX, Legacy, Outback, Forester ve Impreza modelleri IIHS’den en yüksek güvenlik puanlarını toplayarak, Subaru’nun “En Güvenli Otomobil Markası” olma hedefini sürdürmesini sağladı.

IIHS tarafından Top Safety Pick (TSP) yani “En Güvenli Seçim” ödülünü alabilmek için IIHS’nin belirlediği 5 kategoriden (Önden kısmi çarpışma, önden tam çarpışma, yandan çarpışma, tavan koruması ve kafa koruması) “En İyi” ya da “İyi”, ön far performansı anlamında ise “Kabul Edilebilir” veya “İyi” notlarının alınması gerekiyor.

Subaru, “Confidence in Motion” sloganı ile dünyanın dört bir yanında müşterilerine “Keyifli ve Huzurlu” bir sürüş deneyimi sunuyor. “360 Derece Güvenlik” ilkesiyle temel, aktif, önleyici ve pasif güvenlik teknolojilerini geliştirmeye devam ederek sürücüler ve yolcular için sürüş keyfi ve huzur sağlamaya devam ediyor.

Subaru, ilk olarak yeni XV (Crosstrek) ve Impreza’da kullanılmaya başlanan yeni “Subaru Global Platform” ile birlikte “Dünyanın En Güvenli Otomobil Markası” olmayı hedefliyor. Yeni platform çeşitli motor seçeneklerini üzerinde uygulamaya imkan sağlıyor. Platform üzerinde, konvansiyonel motorlara ek olarak, hibrit, şarj edilebilir hibrit veya yüzde 100 elektrikli dahil olmak üzere her türlü motor tipi kullanılabilecek ve böylece üretim verimliliğinde de artış sağlanacak.