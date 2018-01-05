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Sürücüsüz taksiler geliyor!

Alman marka, otonom olarak ilerleyen taksiler için çalışma yapmaya başladığını açıkladı.

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Günümüzde hızlı yükselen elektrikli otomobiller, birçok markanın da gelecek planlarının arasında yer alıyor. Volkswagen bu düşünceyi bir adım öteye taşıyarak, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli ve sürücüsüz taksiler satışa sunmayı hedefliyor. Bu çalışma için Aurora ismindeki otonom sürüş teknolojisi geliştiren şirketle ortaklık imzalayan VW, bu araçların geliştirilmesinde internet bağlantısı olan diğer araçlarından gelen verileri işleyecek. Ayrıca bu araçların siparişini tamamen sanal ortamdan verilmesini sağlayacak olan marka, Aurora ile ortaklık kuran tek marka değil.

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