Sürüş İzlenimi: Nissan Qashqai

2006 yılında otomotiv dünyası yepyeni bir segmentle tanıştı. Crossover segmenti… Bu segment değişen hayat standartlarının bir gelişmesiydi aslında. Şehirli insanların şehrin bunaltıcılığından doğaya kaçışının simgesi olan bu segment, Nissan’ın Qashqai modeli ile yaratıldı. Bu oluşum insanların yüksek paralar verdikleri SUV’lar yerine hem şehir içinde rahatlıkla kullandıkları hem de ufak engebeli yollarda başarılı işler çıkartan bir aracı binek otomobil fiyatına sunmayı hedefliyordu. Hedefledikleri gibi de oldu. Qashqai, dünyadaki tüm otomobil markalarının büyük bir değişim geçirmesine neden oldu. Tüm markalar Crossover segmentine girmek için birbirleriyle yarıştılar. Fakat Qashqai, müşteri kitlesini oluşturmuş ve uzunca bir süre tekel haline gelmişti. Qashqai ise herkesin şaşırdığı özelliklere sahipti. Her zaman yenilikleri ilk sunan model olmayı da başarmıştı. Carlos Ghosn’un bu şaheseri Nissan’ın hiç görmediği satış rakamlarını görmesini sağlamıştı. İlk neslinde herkesi şaşırtan otomobil, 2. Neslinde herkesi şaşırtmıştı. Daha önce sunulmayan teknolojileri sunan otomobil, 360 derece kamera sistemi, elektrikli ön koltuklar gibi seçeneklere sahipti. Bu jenerasyonda gelen 1.6 litrelik dizel otomatik şanzıman kombinasyonu ve 1.2 litre turbo benzinli otomatik şanzıman kombinasyonu en sevilen seçenek olmuştu. İşte bizlerde 2. Nesli ile herkesi şaşırtan Qashqai’nin makyajlı versiyonunu sizler için test ettik.

Çok farklı değil ama hala en iyisi!

Qashqai, 2017 yılında geçirdiği makyaj operasyonu ile daha güncel görüntüye sahip oldu. Ön tasarımı tamamen değişen otomobilde, Nissan logosu bir flexinin arkasına gömüldü. LED teknolojisine sahip olan farlar ise aracın daha agresif görünmesini sağlamış.Xenon farlar kadar iyi görüntüye sahip olan yeni farlar, gece aydınlatmasında çok iyi. Yeni tampon tasarımı ise bu değişimle birlikte farklı ve güzel görünüyor. Arka tasarımda ise LED teknolojisi ile daha modern hale getiren karartılmış stop lambaları görev yapıyor. Değişen arka tampon ise aracın arazide ufak tefek şeyler yapabileceğini gösteriyor. Üst donanımda gelen gri tampon korumaları ise aracı daha çekici gösteriyor. Yeni jant tasarımları ile dış görünüşteki değişimi tamamlayan Qashqai, 16 inçten 19 inçe kadar jant seçenekleri sunuyor. Test aracımıza bulunan yeni tasarımlı 19 inç jant seçeneği aracın çok daha güzel görünmesini sağlıyor.

Özel tasarım koltuklar, GT-R’dan gelen direksiyon.

Nissan’ın efsane modeli GT-R’ı biliyorsunuzdur. Bu model hızlı olduğu kadar seri üretim spor otomobil olduğu için otomobil severler içinde ayrı bir yere sahiptir. Nissan Qashqai’nin güncellemesinde GT-R modelinin makyajlı versiyonunda kullandığı direksiyon simidine yer vermiş. Bunu bilmeyenler için bu bir anlam ifade etmese de, süper sport bir aracın direksiyonunu tutuyormuş hissine sahip olmak insanın daha mutlu olmasını sağlıyor. Yenilenen iç mekan ögelerinde koltuklar da yer alıyor. Deri kalitesi artan ve spor otomobil kadar iyi yanal desteklere sahip olan koltuklar, uzun yolda beklenildiğinden daha fazla konforlu. Koltuklarda tek eleşitirilebilecek olan nokta, eski nesilde delikli deri kullanılan noktaların daha güzel bir görünüm için tamamen deri yapılması olacaktır. Bu nedenle hava soğuk ya da sıcak olsun bir süre sonra sırtınız terliyor. Bunun dışında hiçbir eksiği ya da kötü yanı olmayan otomobilde vites topuzu da daha modern ve güzel bir tasarıma sahip.

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Dizel kadar ekonomik benzinli motor!

Test aracımız 1.2 DIG-T motora sahipti. 115 beygir güç ve 165 Nm tork üreten bu motor, Nissan’ın X-Tronic adını verdiği CVT şanzıman ile alınabiliyor. Nissan’ın yazılımı sayesinde CVT’nin karakteristiğine sahip olmayan vites, sarsıntısız ve kusursuz vites geçişi sunuyor. Turbo beslemeli benzinli motor sessizliği ve yakıt verimliliği ile dizel motor yerine tercih edilebilir. Performans vaati olmayan bu motor sayesinde araç 0-100 km/s hızlanmasını 12.9 sn’de tamamlıyor. Fabrika verilerine göre 173 km/s son hıza ulaşan araç, 193 km/s hızda kesiciye giriyor. Gaz tepkilerine anında cevap veren şanzıman testimiz boyunca bizi hiç zor durumda bırakmadı. Vites geçişlerini oldukça hızlı yapan şanzıman, 115 HP gücündeki motorun sayesinde aracın da atik olmasını sağlıyor.

Yerden yüksek ama spor otomobil kadar iyi

Qashqai, yerden yüksek bir otomobil olmasına rağmen, bir otomobil kadar iyi sürüş dinamikleri sunuyor. Virajlara hızla girebildiğiniz araç, çok zorlandığında önden kayma eğilimi gösteriyor. Bu yol tutuşta 19 inç jantla birlikte gelen Michelin Pilot Sport 4 lastiklerinde payı büyük. Asfaltı zamk gibi tutan lastikler, aracın fren performansının da beklenilenden iyi olmasını sağlıyor. Yüksek yapısından dolayı virajlarda korkacağınızı düşündüğünüz araç, hızlı girdiğiniz bir iki virajda sizi şaşırtıyor ve ona güvenmenizi sağlıyor.

Bana göre hala sınıfının en iyileri arasında yer alan Qashqai, zengin motor seçeneği kaliteli yapısı, sorunsuzluğu ve kendini kanıtlamışlığı ile hala diğer Crossover’ların önünde yer alıyor. Platinyum Premium Pack donanıma sahip olan test aracımız ise 158.435 TL’lik Ocak 2018 fiyatıyla hem lüks hem de mantıklı seçenek.