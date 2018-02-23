Suzuki Motobike İstanbul Fuarı’nın gözdesi oldu

22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, kalite, teknik üstünlük, güç ve verimlilik anlamında rakiplerine karşı önemli üstünlükleri olan birçok Suzuki modeli, motosiklet tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Supersport sınıfının yeni üyesi GSX-R 125/ABS, aerodinamik gövdesi, LED farları, çok fonksiyonlu LCD gösterge tablosu, anahtarsız çalıştırma sistemi gibi birçok önemli teknolojik donanımla karşımıza çıkarken, sadece 134 kg olan ağırlığıyla da kolay kullanım özellikleri sunuyor. GSX-R serisinin en tepesinde bulunan GSX-R 1000R ABS modeli ise, benzeri görülmemiş güç ve performans karakteriyle dikkat çekiyor. 202 HP gücünde, 4 silindirli, 998 cc hacmindeki makineyle hayat bulan GSX-R 1000R, Hareket Takipli Çekiş Kontrol Sistemi sayesinde, sürekli olarak sürücünün yol ve pist koşullarını izleyerek, gücün yere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlarken, bu efsanevi gücü dizginleme görevini ise Brembo fren sistemi üstleniyor.

Street sınıfında dengeleri değiştirecek devrim niteliğinde yeniliklerle gelen GSX-S serisi ise, özellikle GSX-S125 ve GSX-S750 modelleriyle motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. Çok işlevli LCD gösterge tablosu, yeni nesil LED aydınlatmaları, hafif gövdesi, özenle üzerinde çalışılmış ses özellikleri ve yüksek performanslı fren sistemiyle güvenli ve konforlu sürüşler vaat ediyor.

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği ve Kasım 2017’de satışa sunulan V-Strom 250/ABS ile V-Strom 650/ABS modelleriyse, Dual Purpose sınıfını hareketlendiriyor. Suzuki'nin efsanevi çöl yarışçıları DR-Z ve DR-BIG modellerine ithafen seçilen özel sarı rengiyle karakteri hakkında ipuçları veren V-Strom 650, yeni far ve stop grubu, düşük devir yardımı sistemi, 20 litrelik deposu, üç kademeli ayarlanabilir ön camı ve 12V priz çıkışıyla her doğa ortamında sürücüsünün yanında oluyor.