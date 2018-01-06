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Tarihin en zorlu rallisine en dayanıklı lastikler

2018 Dakar Rallisi’nde, en iddialı araçlar BFGoodrich lastiklerini kullanıyor.

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Dünyanın en önemli cross-country rallisi olan Dakar Rallisi, bu yıl 6-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor. Oldukça zorlu şartlarda uzun parkurlarda gerçekleşen rallide BFGoodrich® yeni jenerasyon BFGoodrich® All-Terrain T/A KDR2+ lastikleriyle heyecana ortak oluyor. Dakar Rallisi için özel olarak tasarlanan lastikler, her türlü zeminde ve her koşulda verimlilikten ödün vermeden maksimum performans sunuyor.
 
BFGoodrich® KDR2+ lastikleri 2018 Dakar’da ilk kez iki ve dört çeker araçlarda kullanılacak. Araç türü ne olursa olsun tüm takımlar için maksimum performansı sunacak olan BFGoodrich KDR2+ lastiklerinin iki çeker araçlar için 37/12.5-17; dört çeker araçlar için 245/80-16 seçenekleri bulunuyor.
 
Dakar şartlarına özel geliştirildi
Sürücülere daha iyi yol tutuş, gelişmiş direksiyon tepkisi ve çekiş gücünü bir arada sunmak amacıyla tasarlanan lastikler, Dakar’ın 4 bin metreyi aşan rakımlarda yer alan parkurlarında, kayalık ve kumlu zeminlerde dahi her türlü hava koşulunda takımların ihtiyaçlarına cevap veriyor.
 
Daha etkin bir sırt deseni ve güçlendirilen karkas yapısı
KDR2+ lastikleri sahip olduğu yeniden tasarlanan daha açık sırt deseni sayesinde çamurlu ve yumuşak zeminde gelişmiş performans sunuyor. Yeni KDR2+ lastiklerinin güçlendirilmiş yapısı da agresif koşullarda daha verimli bir performans sergilemesini sağlıyor.
 

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