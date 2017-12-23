Tesla çıldırmış olmalı!

Bu ayın başında Elon Musk tarafından tanıtımı yapılan, Falcon Heavy roketi, dünyada bir ilke sahne olacak. Elon Musk’ın Twitter üzerinden duyurduğu ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttığı olay Ocak ayının içerisinde gerçekleşecek.

Uzaya Tesla Roadster gönderecek!

Uzaya beton, çelik kütle simülasyonları göndermenin çok sıkıcı olduğunu söyleyen Musk, “Alışılmadık şeyler başarıyoruz, uzaya da alışılmadık bir şey götürmeliyiz diye konuştu. Bu olay gerçekleşir ise uzay çalışmalarında büyük bir devrim yaşanmışta olacak. Falcon X, dünyadaki ilk büyük yük taşıyabilen, yeniden kullanılabilir uzak roketi olarak karşımıza çıkmıştı. İlk resmi uçuşu ise Ocak 2018’de gerçekleşecek.