Tesla’dan kötü haber!

Tesla Model 3 ile büyük bir sipariş patlaması yaşadı. Üretim talepleri, satışlar ve yenilikleri ile manşetlerden düşmeyen Tesla, şimdi ise büyük bir krizin eşiğinde. Bunun nedeni ise Model 3’ün üretiminde çözülemeyen sorunlar. Elon Musk’ın açıklamasına göre 2018 yılının ilk çeyreğinde haftada 5000 araç üretmeyi hedefleyen Tesla, şuan ki durumda 2500 adeti geçemeyeceğini açıkladı. Bu haber ise Tesla’nın borsada %2 değer kaybetmesine neden oldu.

Bu Tesla için büyük bir sorun. Tesla bu sorunla birlikte hedeflerini 2. Kez ertelemek zorunda kaldı. Bu gelişme ile Model 3 bekleyenlerin daha fazla bekleyeceği ve Tesla’nın büyük bir güven kaybı yaşayacağı anlamına da geliyor.