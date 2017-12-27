Tesla’dan müjdeli haber!
Tesla, tanıttığı spor otomobili, sedan Model S’i, SUV olan Model X’i ve Semi Truck modeli ile gündemin tepesinden düşmüyor.
Tesla bu kadar gündemde kalmayı sevmiş olacak ki, Elon Musk, Twitter ve Instagram üzerinden yeni haberler vermeye devam ediyor.
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