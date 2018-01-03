Tesla'nın sonu mu geliyor?

Porsche, 2015 yılında Mission E’yi tanıttığında Tesla, onlara yetişebilecek bir otomobilin olmadığını söylemişti. Porsche bu çalışmalara daha fazla özen göstererek Tesla Model S’in tüm seçeneklerine rakip olacak 3 farklı performans seçeneği sunacak. Mission E’nin isim eklerini ise markanın güncel modellerinden alacağını söylebiliriz.

Carrera adındaki model 396 beygir gücüne sahip olacak.

Carrera S adındaki model 529 beygir güce sahip olacak.

Turbo ise 661 beygir gücündeki elektrik motoruna sahip olacak.

2019 yılında tüm dünyada satışa sunulması beklenen Mission E, birçok yerde test edilirken yakalanmıştı. En dikkat çekici olanı ise İsveç’te yapılan -20 derece soğuktaki test olarak karşımıza çıktı. Soğuk iklim koşullarında, tüm cihazlarda performansını kaybeden pillerini test eden Porsche, bataryaların performanslarının düşük sıcaklarda da koruyacağını garanti ediyor. İngiliz Car dergisinin yakaladığı son görselde ise Tesla Model S ve Model X ile birlikte test edilen Porsche Mission E, Panamera kadar konforlu bir otomobil olacakmış. Fiyatlandırmasının Panamera ile aynı doğrultuda olacağını açıklayan Porsche yetkilileri, aracın tamamen elektrikli olacağını da açıkladı.