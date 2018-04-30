TOFAŞ, PTT'nin satın aldığı 2539 adet aracı teslim etti

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara satışını gerçekleştirdiği Fiat Doblò ve Fiorino modelleri başta olmak üzere, otomotiv sektörünün birçok markası Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) araç filosu yapılanmasında tercihi oldu. Posta, kargo, bankacılık, lojistik ve elektronik ticaret alanlarında iki asra yakın tecrübesi ile Türkiye’nin haberleşme sektöründeki lokomotif şirketi PTT A.Ş, operasyonuna dâhil ettiği 2 bin 539 taşıtın Tofaş’ta üretilen Fiat Doblò ve Fiorino’dan oluşan 1507 adedini, yapılan tören ile teslim aldı.

28 Nisan Cumartesi günü, Tofaş’ın Bursa’da yer alan üretim tesislerinde düzenlenen teslimat törenine Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Kenan Bozgeyik ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu katıldı.

Teslimat töreninde konuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik şunları söyledi:

“PTT A.Ş, tüketicilerini merkeze alan vizyonu doğrultusunda onların ihtiyaçlarını çözmek ve erişilebilirlik sınırlarını ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. PTT A.Ş., şu an 41 bin 742 personeli ve 4 bin 870 işyeriyle ülkemizin her köşesine hizmet götürüyor, bir dünya markası olma hedefi doğrultusunda ürün ve hizmet yelpazesini sürekli genişletiyor. Bu vizyondan hareketle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, hâlihazırda 9 bin 237 taşıtla hizmet verdiği tüm operasyonuna, 2 bin 539 taşıt daha dâhil ediyor. Bunun yanı sıra 1.850 aracımızın sözleşmesi tamamlanıyor. Müşterilerimize hizmet sunduğumuz taşıt sayımız 10 bin 270’e ulaşıyor. Başta Tofaş olmak üzere birçok otomotiv şirketinin ürettiği yeni taşıtlarla birlikte PTT gücüne güç, hızına hız katacaktır. Hizmetler daha süratli ve etkin şekilde yürütülecektir. Gelişen ve dönüşen PTT, personel, işyeri ve taşıt sayısını artırmaya devam edecektir. Şirketimizin 2023 hedefi 100 bin personel ve 15 bin işyeridir.”

Teslimat töreni kapsamında açılış konuşmasını yapan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise, “Tofaş Türk Otomobil Fabrikası her geçen gün artan performansı ile ülke sanayii ve ekonomisine yarım asırdır hizmet ediyor. Bugünkü başarılarımızın ardında istikrarlı olarak üretim ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımların payı çok büyük. Son 10 yılda Türkiye'de 2,8 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımızın 1,5 milyar dolarlık bölümünü son 3 yıl içerisinde hayata geçirdik. Başarımızın sürdürülebilirliği için Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdürüyor, ülkemize ve tüm paydaşlarımıza değer yaratma ve sürekli ilerleme hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimizin, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili deneyimleri bizim için çok önemli. Dolayısıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, onlar için değer yaratan hizmetler üretmek en büyük önceliğimiz” dedi.

Segmentlerinin 10 yıldır liderleri

Cengiz Eroldu sözlerini “Bugün teslimat törenini gerçekleştiriyor olduğumuz ve Tofaş fabrikasında üreterek dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz Doblò ve Fiorino modellerimiz ülkemizde 10 yıldır segmentlerinin lideri konumundalar. Tofaş’ın gururu olan Doblò ve Fiorino modellerimizin, PTT tarafından, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmetleri için tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 1500 kadar aracımızın PTT teşkilatının faaliyetlerine fayda sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek sürdürdü.