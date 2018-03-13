Toplu taşımada dönüşüm başlatan Amman'ın 100 otobüslük ihalesini Otokar kazandı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği otobüslerle Türkiye dahil 50 ülkede toplu ulaşıma nefes aldırmaya devam ediyor. Sektörde 55 yıllık deneyimi ile ürettiği araçlarla kullanılan ülkelerde tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile büyük beğeni toplayan Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesi'nin açtığı 100 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesini kazandı. Kısa süre önce Bükreş Belediyesi'nin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini de kazanan Otokar, 40 adet Kent, 60 adet Doruk’tan oluşan 100 otobüsü bu yıl içinde Amman Belediyesi'ne teslim edecek.

Amman'ın artan toplu taşıma ihracatını karşılamak üzere başlattığı dönüşüm çalışmaları neticesinde açılan ihalenin Ürdünlü Manaseer Group'un bağlı şirketi ve Otokar Ürdün distribütörü Al Adyat Al Sareeah Letejaret Al Aleyat Co aracılığıyla alındığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Kullanıcılarımızı odak noktamıza alarak ihtiyaç ve beklentilere uygun ürettiğimiz otobüslerimiz yurtdışında takdir görmeye devam ediyor. Bükreş Belediyesi'nin ardından Amman Belediyesi'nin de Otokar'ı tercih etmesinden büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Türkiye'nin lider otobüs üreticisi olarak 4 milyon nüfusa sahip Amman'ın toplu taşımasını rahatlatacak, modern, çevreci araçlarımızı bu yıl teslim edeceğiz. Anlaşmanın her iki taraf ve Ammanlılar için hayırlı olmasını dilerim" dedi.