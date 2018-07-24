Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

TOSFED Yıldızını Arıyor elemeleri tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve FIAT tarafından düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 yılında ikinci kez düzenleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Petlas katkılarıyla gerçekleştirilen projeye bu sene 15’i kadın olmak üzere 263 başvuru gerçekleşti. 18-19-20 ve 21 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılan elemeler büyük heyecana sahne oldu ve her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücü finallere katılmaya hak kazdı.
 
45 adayın katılacağı eğitim kampı ve final elemeleri ise 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde yine TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. Şampiyon pilotlardan teorik ve pratik eğitimler alacak olan 45 aday arasından, final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 2 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle farklı 4 yarışlık seride yarışma imkanı bulacak…

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güneydoğu Asya ülkesi Laos´ta baraj çöktü

Güneydoğu Asya ülkesi Laos´ta baraj çöktü

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

Mesut Almanya'yı ikiye böldü! Türkiye'den destek yağıyor!

Mesut Almanya'yı ikiye böldü! Türkiye'den destek yağıyor!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA