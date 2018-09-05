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Toyota 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Otomotiv şirketi Toyota, yangın riski nedeniyle dünya çapında Prius ve C-HR model 1 milyondan fazla hibrid aracını geri çağırıyor.

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The Straitstimes gazetesinin, şirket sözcüsü Jean-Yves Jault'a dayandırdığı haberine göre, yangın riski bulunan 1 milyon 30 bin araçtan 554 bini Japonya'da, 192 bini de ABD'de geri çağrılacak.

Jean-Yves Jault, bu araçlarla ilgili motordan duman çıktığına dair bir vaka yaşandığını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada da güç kontrolüne bağlı motor kablo demetinin zaman içinde aşınma riskinin bulunduğu, bunun kısa devreye, hatta yangına sebebiyet verme potansiyelinin olduğu belirtildi.

Toyota, Prius'un üretimine 2015, C-HR'ninkine de 2016 yılında başlamıştı.

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