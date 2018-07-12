Toyota Supra efsanesi geri döndü

Binlerce otomobil tutkunun katıldığı dünyaca ünlü “Goodwood” Hız Festivali’nde ilk kez sergilenen Yeni Supra, Toyota Gazoo Racing’in renklerine boyanmış bir şekilde pistte tur attı. Prototip Supra’yı projeden sorumlu şef mühendis Testuya Tada ve test sürücüsü Herwig Daenens kullandı.

Yeni Supra öne konumlandırılmış sıralı altı silindirli motora ve arkadan itişli sürüşe sahip. Tamamen sürüş eğlencesine ve performansa odaklanan Supra, Toyota’nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing ile birlikte geliştirildi.

Goodwood’da Yeni Supra’nın yanı sıra modelin yarış otomobili versiyonu olan Toyota GR Supra Racing Concept ve Le Mans 24 Saati kazanan TOYOTA TS050 Hybrid de sergilendi.