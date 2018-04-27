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Toyota'dan 2020'e kadar 10 yeni elektrikli model

Şirket, 2020 yılına kadar 10 yeni elektrikli motora sahip otomobilinin tanıtımını gerçekleştirecek

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Toyota, 10 yeni elektrikli motora sahip otomobilini 2020 yılına kadar tanıtacak.

Toyota'nın açıklamasına göre, şirketin ilk olarak Çin'de tanıtacağı 10 elektrik motorlu otomobile ek olarak dışarıdan şarj edilebilir Plug-in Hybrid (PHEV) modeller de olacak. Bu otomobillerin üretimi de Çin'de gerçekleştirilecek ve böylelikle ilk kez denizaşırı bir ülkede Plug-in Hybrid otomobiller üretilmiş olacak.

Hibrit otomobillerin yanında elektrikli otomobil üretimi icin çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota, 10 yeni elektrikli model için Çin'de batarya test merkezi de kuruyor. Bu tesis Toyota'nın üreteceği elektrikli motora sahip araçlar için batarya üretecek.

Toyota aynı zamanda nikel metal hibrit batarya modüllerinin yıllık kapasitesini de artıracak şekilde planlama da yapıyor. Planlamaya göre, 2020'de elektrikli otomobil üretimi için 220 bin adet civarında bataryaya ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

Şirket, CO2'nin azaltılması, hava kalitesi ve enerji çeşitliliği konusunda yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Yeni otomobillerde sıfır emisyon hedefiyle yola çıkan Toyota, 2050'de emisyon oranını 2010'a göre yüzde 90 düşürmeyi amaçlıyor.

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