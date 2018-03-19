Toyota’dan otonom sürüş için 2,8 milyar dolarlık yatırım

Toyota araç içi uygulamalarda çağın teknolojik trendlerine yön vermek amacıyla çok önemli bir adım daha attı. 2016 yılında yapay zeka, otonom sürüş ve robotik alanında araştırmalar yapılması amacıyla Kuzey Amerika’da Toyota Research Institue, Inc.’i kuran Toyota, otomotivdeki rekabeti daha da yukarılara taşımak için Toyota Aisin ve Denso şirketleriyle birlikte 2 milyar 818 milyon dolarlık yeni bir yatırıma imza attı. Bin mühendisin görev yapacağı Tokyo merkezli şirketin, özellikle otonom sürüş için gerekli Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak hızlı bir şekilde sonuca ulaşması hedefleniyor.

“Otomotiv Sanayisi Teknolojik Dönüşüm Sürecinde”

TRI-AD şirketinde CEO görevine getirilen Dr. James Kuffner, otomotiv sanayisinin çok ciddi bir teknolojik dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek “Toyota’nın otonom sürüş programının kritik başarı faktörü hiç kuşkusuz üretime hazır kalitede yazılımları çok hızlı geliştirebilmek. Yeni şirketin amacı, hızlı yazılım geliştirme sürecini daha etkin ve detaylı şekilde yerine getirmek. Bunu, Toyota Grubu’na yaraşır şekilde, dünyanın en iyi yazılım mühendislerini bünyemize katarak yapacağız. Dünyanın dört bir yanından aramıza katılacak üstün mühendislere liderlik edecek olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Yeni kurulan TRI-AD şirketi, Toyota Research Institute ve Toyota Motor Corporation ile yakın bir çalışma programı oluşturarak yazılım geliştirme sürecini hızlandıracak. Verileri analiz edip kullanım yeteneğini geliştirecek olan mühendisler, son ürün uygulamalarına yön vermiş olacaklar. Ayrıca TRI ile ürün geliştirme departmanı arasındaki koordinasyonu da sağlayacak olan TRI-AD, bunlara ilave olarak Toyota Grubu’nun içerisindeki araştırma ve ileri geliştirme departmanlarının çalışmalarını daha da uyumlu hale getirecek. Şirkete dünyanın dört bir yanından dahil edilecek ileri seviyede yetenekli ve başarılı yazılım mühendisleri, Toyota Grubu içerisindeki mevcut yetenekleri de daha üst seviyelere çıkartacak.