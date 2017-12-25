Türkiye ihracat rekoru kırdı!

Uludağ Otomotiv Edüstrisi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, 2017 yılının 11 ayının otomotiv ihracatı açısından çok verimli geçtiğini belirtti. Ocak-Kasım döneminde aylık bazda 2.4 milyar dolarlık ortalama ihracak rakamına %21’lik inanılmaz bir artışla ulaştıklarını belirten Sabuncu, bu sayede 26 milyar dolarlık dış satışa ulaştıklarını bildirdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada "Otomotiv endüstrisi mart ayında ulaştığı 2,7 milyar dolarlık ihracat rakamı ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Yine mayıs, haziran, ekim ve kasım aylarında ise 2,5 milyar doların üzerinde ihracata imza atılmıştır. Ağustos ayı dışındaki tüm aylarda 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atılırken, ağustos ayında da 1,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ağustos rakamına ulaşılmıştır. Dolayısıyla 2017 yılı hedeflenen 27 milyar dolar ihracat rakamının üzerinde bir ihracat ile kapatılacaktır. Yılın üretim ve adet bazında ihracatta da rekor rakamlar ile kapatılması beklenmektedir. Kısaca, 2017 yılı otomotiv endüstrimiz açısından rekorlar yılı olarak geride kalacaktır." Diyen Sabuncu, yıl bitmeden tüm zamanlarının rekorunun kırıldığını da söyleyen Sabuncu, AB ülkelerinin otomotiv ihracatında başı çektiğini belirtti.

Avrupa ülkeleriyle alternatif pazarların durumuna da değinen Sabuncu, şunları kaydetti:

"2018 yılı ihracatımızda temel belirleyici yine AB pazarının durumu olacaktır. IHS Automotive, LMC gibi kuruluşlar AB pazarındaki büyümenin 2018 yılında sınırlı da olsa devam etmesini beklemektedirler. Brexit süreci AB pazarı için önümüzdeki birkaç yılda risk faktörü olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık 2017 yılında özellikle binek otomobiller ihracatında fazlasıyla hissedilen yeni modellerin pozitif etkisinin, 2018 yılında daha sınırlı olmasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan Rusya, İran gibi önemli alternatif pazarlarımıza yönelik ihracat artışının devam etmesini bekliyoruz. Tüm bu verileri değerlendirerek otomotiv endüstrisi için 2018 yılı ihracat hedefini 29 milyar dolar olarak belirledik. 2017 yılının 28 milyar dolar civarında bir ihracat rakamı ile kapatılacağını öngörürsek, 2018 yılında bu rakamın biraz daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz."