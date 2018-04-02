Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk yarışı Kaynaşlı'da

06 Nisan Cumartesi saat 12:00’de başlayacak olan yarışın ilk gününde 850 metre uzunluğundaki Düzce etabı, yine saat 12:00’de başlayacak olan ikinci gününde ise 750 metre uzunluğundaki Kaynaşlı etabı geçilecek. 4 sporcu ve 2 araçtan oluşan ekiplerin yardımlaşarak zorlu engelleri aşmaya çalışacakları yarışta, 10 ayrı kapı 30 dakikalık süre içerisinde geçmeye çalışılacak.

DOSOD Başkanı İsmail Aydın, organizasyon öncesinde yaptığı açıklamada hafta sonu büyük çekişmeye sahne olacak organizasyona tüm offroad sevenleri ve Düzcelileri davet ettiklerini belirtti.