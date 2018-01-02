Türkiye’nin en büyüğü belli oldu!

Avrupa Komisyonu çatısı altında yer alan Ortak Araştırma Merkezi, endüstriyel Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerin 2017 yılı skor listesini açıkladı. Tofaş, Avrupa Birliği haricinde Amerika, Japonya, Çin, Kuzey Kore, İsviçre gibi 20 ülkeyi kapsayan ve en büyük ölçekte Ar-Ge yatırımı yapan ilk 2500 şirketin yer aldığı listenin 2016 mali yıl sonuçlarına göre, üst üste üçüncü kez Türkiye’nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketi oldu. Bir önceki yıl 182.5 milyon Euro’luk Ar-Ge yatırımıyla listenin 547’nci sırasında yer alan Tofaş, 2016 yılında Ar-Ge harcamalarını, araştırma sonuçlarına göre yüzde 31 oranında artırarak 204.2 milyon Euro’ya ulaştırıyor. Bu sonuçla listede 12 basamak birden yükselme başarısı gösteren Tofaş, 2500 büyük ölçekli şirket arasından 535’inci sırada yer aldı.

Cironun yüzde 5.2’si Ar-Ge’ye!

Ar-Ge yatırımları konusunda üç yıldır üst üste Türkiye’nin lider şirketi konumunda olmaktan gurur duyduklarını belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, geçtiğimiz yıla göre Ar-Ge yatırımlarını yüzde 31 oranında artırdıklarına değindi. Tofaş’ın Ar-Ge faaliyetlerine verdiği yüksek değere dikkat çeken Cengiz Eroldu, “Tofaş olarak 2016 yılında ciromuzun yüzde 5.2’sini Ar-Ge’ye ayırdık. Ar-Ge yatırımlarımızın artışında son dönemde devreye aldığımız yeni ürün projelerimizin de önemli bir etkisi oldu. Listede üst üste üçüncü kez Türkiye’nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan firması olarak girmiş olmamız ise Tofaş olarak Ar-Ge faaliyetlerine verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Tofaş’ın 700 kişiye yakın ekibiyle Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Cengiz Eroldu, “Üretimimizin yaklaşık yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) EMEA Bölgesi’ndeki iki büyük Ar-Ge merkezinden birisi olmaktan hareketle ihracatımızın en önemli modelleri olan Fiat Egea, Doblo ve Fiorino’nun ürün geliştirme süreçlerinde kademeli olarak rolümüzü arttırdık. Son olarak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 40 ülkeye ihraç ettiğimiz ve ürün geliştirme sürecine liderlik ettiğimiz Fiat Egea model ailesinin gördüğü talep, Ar-Ge faaliyetlerimizin küresel rekabetçiliğimizdeki rolünün ve yarattığı ihracat hacminin en güncel örneği oldu” dedi.