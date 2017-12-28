Türkiye’nin en çok satan otomobilinin üretimi durdu!
Türkiye’de birçok kişinin ilk 0 km otomobili olan, yedek parça, servis ve sorunsuzluğu ile gönüllerde taht kuran otomobilin üretimi durduruldu!
Tofaş’ın 2007 yılında üretimine başladığı ve üretildiği yıldan bu yana birçok satış rekoru kıran, taksicilerin ve filoların vazgeçilmezi olan Fiat Linea’nın üretimine 10 yıl sonunda veda edildi.
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