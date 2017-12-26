Türkiye’nin gururuna, gururlandıran ödül!

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden olan Ford Otosan, bu yıl ilki gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödülleri'nde imalat sanayi sektöründe istihdamını en çok artıran 3 kurumdan biri olarak ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda Ford Otosan’ın ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e takdim edildi. Ödül töreninde Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı

Haydar Yenigün: “2017 yılında istihdamımızı %10 artırdık”

Aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi: “Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, gelecek başarılarımızın teminatının insan kaynağımız olduğunu biliyoruz ve yenilikçi uygulamalarımızla bu değerli kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında istihdamımızı geçtiğimiz seneye göre %10’un üzerinde artırdık. 2016 sonunda 10.261 olan toplam çalışan sayımız, 3. çeyrek itibarıyla 11.297'ye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye ihracatı liderliğimiz ve sektörde istihdama yaptığımız öncülükle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”