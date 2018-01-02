TüvTürk'e gururlandıran ödül!

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminde Türkiye’de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, 10’uncu yılını aldığı ödüllerle taçlandırıyor. TÜVTÜRK İnsan Kaynakları Departmanı’nın hayata geçirdiği ‘Kurumsal Mentorluk Projesi’ EMCC’nin 2017 yılında dünya mentorluk kategorisinde verdiği ödüllerden ‘Yüksek Takdir Ödülü’nün sahibi oldu.

1992 yılında kurulan ve mentorluk ile koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan EMCC (European Mentoring & Coaching Council) tarafından, her yıl düzenlenen ‘EMCC Uluslararası Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı’ ile koçluk, mentorluk ve dayanışma koçluğu kategorilerindeki başarılı projeleri ödüllendiriyor.

Böyle önemli ödüller bizi hem motive ediyor hem de daha iyi projeler için teşvik ediyor

TÜVTÜRK olarak dünya çapında ‘Yüksek Takdir Ödülü’ne layık görüldüğü Kurumsal Mentorluk Projesi’ne öncelikle The Birkman Method® uygulaması ile başladıklarına dikkat çeken TÜVTÜRK İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin, “Birkman Method; bireylerin ve çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi, azami üretkenlik ve artan başarı için rol ve ilişkilerin uyumlandırılmasını sağlayan davranışsal analiz ve uygulama çözümleri sunuyor” dedi. Avalin, “Genel müdürlük bünyesinde bulunan tüm çalışanlarımıza bu konuda eğitim verdik. Bunun yanı sıra ‘Takım Dinamikleri Eğitimi’ ile ekiplerin sorumluluk alanları, ekip içindeki bireylerin kişilikleri, ilişki kurma biçimleri, çalışma tarzları ve çevresel faktörlerin üzerinde durarak ve çalışanların kişisel farkındalıklarını artırarak, mentorluk uygulamasını hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz uygulama ve eğitimlerle kültürel değişim, etkin yetenek yönetimi, iş tatmininde artış, takım çalışmasında verimlilik, kurum bağlılığında artış ve yetkinliklerin gelişimini devam ettirmeyi hedefliyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak böylesi önemli bir ödüle layık görülmesi, bizi gururlandırırken doğru işler yaptığımıza olan inancımızı artırdı. Bu ödüller hem bizi motive ediyor hem de daha iyi projeler için teşvik ediyor” dedi.