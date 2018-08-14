Tuzla’da tampon tampona mücadele

Mini kategoride Ömer Asaf Kolot ile Alp Hasan Aksoy arasında büyük çekişme yaşandı. Avrupa’da da yarışan 2 genç sporcu 3 yarışı da tampon tampona tamamladılar ve izleyenlere çok keyifli anlar yaşattılar. Her 3 yarışı da kazanan milli sporcu Ömer Asaf Kolot günü birinci olarak tamamlarken, Alp Hasan Aksoy ikinciliği, Hakkı Dorum üçüncülüğü aldı.

Formula Junior’de ise mücadele Zekai Özen ve Ehad Türker arasında yaşandı. Ömer Asaf Kolot ve Yiğit Arslan bu ikiliyi son ana kadar zorladı. Cumartesi günü yapılan ilk yarışı Ehad Türker rahat kazandı. Pazar gününün ilk yarışını Zekai Özen kazanırken, Ehad Türker üçüncü bitirdi. Günün kazananını belirleyecek son yarışta Ehad Türker birinci gelerek günün de galibi oldu. Yiğit Arslanikinci sırada giderken yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı ve ikinciliği Zekai Özen’e kaptırdı. 5. Ayak sonunda Ehad Türker birinciliği, Zekai Özen ikinciliği, Ömer Asaf Kolot üçüncülüğü aldı.

Formula Senior kategorisinde çekişme beklendiği gibi Gün Taşdelen ile Mert Dalkıran arasında yaşandı. Cumartesi günkü ilk yarışı Taşdelen birinci, Dalkıran ikinci tamamladı. Pazar gününün ilk yarışını bu kez Dalkıran birinci bitirince, bütün gözler son yarışa çevrildi. Son yarışta Mert Dalkıran önde giderken yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı ve şampiyona lideri Gün Taşdelen zaferlerine bir yenisini daha ekledi. 5. Ayak sonunda ikinciliği Fahrettin Çak, üçüncülüğü Mert Dalkıran aldı.

Formula Master kategorisinde ise Volkan Düzgün yapılan 3 yarışı da birinci bitirerek 5. ayağın kazananı oldu. Kategorinin iddialı isimlerinden Mehmet Çınar ikinci tamamladığı Pazar gününün ilk yarışında yaşadığı sakatlık nedeniyle son yarışa çıkamadı ve muhtemel bir podyum şansını kaçırdı. Formula Master’da 5. Ayak ikinciliğini İzmirli sporcu Mehmet Yaman alırken, üçüncülüğü Süleyman Kolot kazandı. Böylece baba-oğul Kolot’lar hafta sonundan 3 kupayla ayrıldılar.

2018 Türkiye Karting Şampiyonası, 06-07 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan 6.ayak yarışları ile devam edecek.